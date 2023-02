Pasar op natuurwandeling

Pasar plant een bezoek aan het infopunt ‘Sigmaplanwerken in de Durmevallei’, met een tasje koffie of thee en een versnapering. Daarna neemt gids François Van Den Broeck het gezelschap mee op wandel langs de nieuwe dijken van het overstromingsgebied richting Bunt. Onderweg krijgen natuur, flora, fauna en volksverhalen de nodige aandacht. Langs de nieuwe sluis in aanbouw en het Domeinbos gaat het verder richting Driegoten. Afsluiten gebeurt met een etentje.