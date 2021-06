Paardenbeenhouwer Van Cauter sluit definitief de deuren: “De beste stukken waren altijd voor de klanten, de restjes voor ons”

Buggenhout Bo Keppens stelt tuin van één hectare open voor het grote publiek: “Elke dag groene vingers boven halen, maar naar een bloemeke kan ik blijven kijken zoals naar een mooie vrouw”

25 juni Elke dag, zonder uitzondering, moet Bo Keppens (69) zijn groene vingers boven halen. Een tuin van één hectare, ingericht als was het een park, onderhouden vraagt dan ook veel werk. Maar dit weekend laat de gepassioneerde tuinier dat even achterwege. Dan staat zijn tuin open voor het grote publiek in het kader van de Open Tuindagen van de Landelijke Gilde. “De schoonheid van duizend verschillende planten is te groot om voor mezelf te houden”.