Oververhitting aan spots zet isolatie in brand op zolder: brandweer kan erger voorkomen

De brand ontstond gisterenavond omstreeks 22.30 uur op de bovenste verdieping van een woning. Het waren de bewoners zelf die de brandweer hadden verwittigd nadat ze rook in hun woning naar binnen kregen. Kort voordien was ook de elektriciteit uitgevallen in het pand. In de woning waren isolatiewerken uitgevoerd waarbij ook de transformators van de spotjes mee waren geïsoleerd. Hierdoor raakten deze verhit en is de brand ontstaan. “Een balk was al goed begonnen met te branden en ook de isolatie zelf was al goed in brand. Gelukkig kreeg het vuur niet voldoende zuurstof waardoor het zichzelf verstikt heeft", aldus de brandweer. “Ook de ventilatieschachten waren dicht geïsoleerd, maar dat heeft de bewoners gered, want daardoor kwam de rook in de woning binnen en werden ze gealarmeerd, anders was dit veel erger afgelopen.” De spots werden door de brandweer uitgebroken, en er werd nog een grondige controle uitgevoerd. De straat was tijdens de interventie afgesloten voor het verkeer.