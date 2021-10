Overlijden Niels De Wolf (27) komt hard aan bij (ex-)clubs: “Vat vol talent in één vingerknip gestopt”

Waasmunster/Lebbeke/Hamme“Niels was geen haantje-de-voorste, maar er altijd graag bij. Een gast waar iedereen sympathie voor had, zowel op als naast het veld.” Het zijn lovende woorden van de (ex-)clubs van Niels De Wolf (27), die woensdagavond overleed nadat hij zondag na een voetbalwedstrijd in elkaar zeeg . “Het is ongelooflijk dat zijn leven in een vingerknip wordt gestopt”, klinkt het.

“Nog maar een drietal jaar geleden sloot Niels zich aan bij onze zaalvoetbalclub”, zegt Dirk Limbourg van ZVC Moratex Lebbeke. “Als trainer zag ik hoe hij bij zijn ploegmaats en tegenspelers sympathie kreeg, zowel op en naast het veld. Hij was een gast die met niemand ruzie maakte. Geen haantje-de-voorste, maar hij was er steeds graag bij. Zeker als er gewonnen werd: tegen een feestje in de kleedkamer zei hij geen ‘nee’.”

“En daarbovenop zat hij nog eens boordevol talent”, gaat Limbourg voort. “Niels speelde momenteel in onze tweede ploeg, maar we overwogen om hem te selecteren voor onze eerste ploeg in eerste nationale. Het is ongelooflijk dat dat nu niet meer kan gebeuren.”

Kunstmatige coma

Afgelopen zondag zeeg de 27-jarige voetbalspeler neer in de kleedkamer van zijn Oost-Vlaamse voetbalploeg WS Sombeke, waar hij een handvol minuten voor zijn vervanging nog een doelpunt scoorde. Een ploegmaat vond Niels op de grond aan de douches. Met een defibrillator hebben de hulpdiensten en de mug zich ontfermd over de jonge speler, die nadien in kritieke toestand werd overgebracht naar AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. De jongeman werd er in kunstmatige coma gehouden, tot gisterenavond. Hij bezweek uiteindelijk aan de gevolgen van een herseninfarct.

Talentvol

Talent had Niels De Wolf al van jongs af aan. Als jeugdspeler nam Sporting Lokeren hem over van SK Lochristi, waar hij zijn voetbalcarrière begon. In Lokeren haspelde De Wolf vervolgens alle jeugdreeksen af. Voetballen kon hij meer dan aardig, maar ook doorzettingsvermogen was hem niet vreemd: Niels schoolde er zich om tot verbeten middenvelder. Toch moest de voetballer al snel afrekenen met blessures. “Niels was een knokker, want zijn voetbalverhaal liep niet over rozen”, klinkt het bij zijn ex-club. “Integendeel, vaker dan hem lief was doorkruisten blessures zijn pad. En toch kwam hij altijd terug, tot nu helaas. Hij zit voor altijd in ons hart.”

Herdenkingsmoment

Ook bij zijn huidige veldvoetbalclub is de verbijstering om het verlies van Niels groot. WS Sombeke stelt deze week alle trainingen en wedstrijden uit, om het verlies van haar middenvelder een plaats te geven. “We vragen even om rust en sereniteit”, klinkt het nog. Ook de zaalvoetbalclub van De Wolf zal de speler herdenken. “Voor de ploegen die kunnen spelen, houden we dit weekend een herdenkingsmoment”, zegt Limbourg. “Het zal belangrijk zijn voor iedereen om nu steun bij elkaar te vinden. Hij zal een enorm gemis zijn voor de club. Het is ongelooflijk dat iemands leven in één vingerknip stopt.”

