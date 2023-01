Opstalstraat onder water door vele regenval en water dat nog niet weg kan

Door de overvloedige regenval van woensdagavond, -nacht en donderdagochtend stond het kruispunt Poelstraat-Opstalstraat-Kleine Snijderstraat blank. Over de afstand van twintig meter. De toplaag in asfalt ontbreekt er nog na de werken aan de Opstalstraat die wel volledig klaar zijn. De deksels van de waterputten steken gevaarlijk boven op het onafgewerkte stuk dat donderdagochtend onder water stond. Bestuurders konden onmogelijk inschatten hoe diep het water stond. “Het water wegtrekken heeft geen zin, want een uur later staat het er terug. Het gaat maar over drie centimeter. We kunnen er voorlopig niet meer aan doen dan nadarhekken en signalisatie zetten”, zegt burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). Huizen werden dus niet bedreigd, maar het was voorzichtig zijn voor automobilisten.