Open Vld start steunactie tegen honger op school: “Eén euro per Lebbeekse leerling inzamen voor ondersteuning scholen”

LebbekeOpen Vld van Lebbeke is gestart met een geldinzameling in het kader van “een actie tegen honger op school”. Het initiatief komt er na een vraag van raadslid Ann Doran tijdens de jongste gemeenteraad om scholen te ondersteunen in hun strijd tegen lege brooddozen. De meerderheid vond dat evenwel niet nodig. “Dan doen we het zelf wel”, klinkt het bij Open Vld.

“Een telefoonronde bij onze Lebbeekse scholen bevestigde dat er kindjes zijn die jammer genoeg lege brooddozen mee hebben naar school of eten dat eigenlijk niet meer gegeten kan worden, zoals beschimmeld brood, chips of pizzaresten”, zegt oppositieraadslid Ann Doran (Open Vld). “En vermoed wordt dat de situatie alleen nog maar erger zal worden door de stijgende energieprijzen en hoge supermarktprijzen die het gezinnen moeilijk maken. Maar op een lege maag kan je moeilijk leren. Scholen gaan hier creatief mee om en proberen te helpen waar kan door bijvoorbeeld soep te voorzien of brood in de diepvriezer klaar te hebben voor het geval dat nodig is. Maar dat is ook niet oneindig. Wij denken dat het gemeentebestuur de scholen hierin moet ondersteunen.”

Open Vld stelde tijdens de gemeenteraad voor om een project “vergeten brooddozen” op te starten. “Dat houdt in dat de gemeente aan 1 euro per leerling bonnen aankoopt voor voedsel bij lokale handelaars”, klinkt het. “Daarmee kunnen de scholen zelf brood, beleg en fruit aanschaffen en er discreet leerlingen die dat nodig hebben mee helpen.”

Het voorstel werd evenwel niet aanvaard door de Lebbeekse meerderheid CD&V, N-VA, Vooruit en Groen. “Elke lege brooddoos is er natuurlijk één te veel, maar de gemeente neemt al initiatieven om dat te voorkomen”, zegt schepen van sociale zaken Goedele De Cock (Vooruit). “Zo is er de sociale kruidenier Slaatje Praatje voor kwetsbare gezinnen. We staan ook in contact met de scholen, die doorverwijzen naar het OCMW als ze merken dat een gezin daar nood aan heeft. Een eigen rondvraag bij onze Lebbeekse scholen leert dat het hooguit om tien kinderen op 1.731 leerlingen gaat en daarvoor voorzien de scholen soep en brood. De scholen geven ons ook niet meteen aan dat ze extra ondersteuning op dat vlak nodig hebben en we nemen al een aantal warme maaltijden ten laste voor een paar kindjes.”

Voor Open Vld is dat niet genoeg. Het zet daarom zelf een steunactie op. Doel van de crowdfunding is 1.750 euro bij elkaar te krijgen voor de Lebbeekse scholen. Dat is 1 euro per Lebbeekse leerling. Wie wil helpen, kan dat via https://steunactie.be/actie/tegen-honger-op-school-vergeten-brooddozen.

