Open Vld pleit voor plaatsen van hondenpoepbuizen: “Zijn er al, en komen er nog twee bij”

“Hondenpoep op straat of in wandelgebieden is een grote ergernis voor iedereen”, schetste Open Vld-raadslid Ann Doran tijdens de gemeenteraad. “Elk baasje dat zijn verantwoordelijkheid opneemt, zal de hondenpoep die zijn dier achterlaat opruimen met een zakje. Maar waar moet hij er dan mee naartoe? Als er niet genoeg opvangmogelijkheden zijn, droppen ze het zakje spijtig genoeg al te vaak langs de kant van de weg, gooien ze het in een beek of een rioolputje. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom raden wij de plaatsing van hondenpoepbuizen aan.”

Dergelijke buizen zijn smalle kokers, die bedoeld zijn om hondenpoepzakjes in achter te laten. “Het voordeel is dat op die manier sluikstort in openbare vuilnisbakken wordt vermeden”, zegt Doran. “Het is namelijk veel moeilijker om huishoudelijk afval te sluikstorten in een hondenpoepbuis.”

Open Vld stelde de goedkeuring van een principebeslissing tot plaatsen van hondenpoepbuizen op strategische plekken in het centrum en langs wandelwegen voor, maar daar ging de meerderheid niet op in. “Niet nodig”, vindt schepen van milieu Uyttersprot. “De gemeente beschikt al over zo’n hondenpoepbuizen: op de hondenlosloopweide, het speelbos, het Meysveld en Hof ter Hert. Ik kan ook meegeven dat de vullingsgraad eerder beperkt is. Ze worden dus amper gebruikt. Overigens mag hondenpoep ook in de gewone vuilnisbakken gedeponeerd worden en zo staan er 150 op ons grondgebied. Natuurlijk vinden ook wij hondenpoep op straat of wandelpaden erg storend. Daarom is ook het project ‘voorbeeldige baasjes’ opgestart ter sensibilisering. Er zijn overigens nog twee extra hondenpoepbuizen aangekocht, die binnenkort geplaatst worden.”