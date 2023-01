Open Vld neemt hoge kostprijs van meer dan 7 miljoen euro voor bouw polyvalente zaal op de korrel: “Waanzinnig bedrag in tijden van crisis en hoge energieprijzen”

LebbekeOppositiepartij Open Vld kan zich niet vinden in de kost van meer dan 7 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe polyvalente zaal in Lebbeke. Raadslid Freya Saeys noemt het “een waanzinnig bedrag”. “In moeilijke tijden moet bespaard worden, maar dit gemeentebestuur kiest wel voor een heel dure zaal”, klinkt het. “Om nog te zwijgen over mogelijk problemen met wateroverlast en mobiliteit.”

De nieuwe bestuursmeerderheid CD&V, N-VA, Groen en Vooruit maakte het bij het begin van de legislatuur meteen duidelijk: Lebbeke zou een nieuwe polyvalente zaal krijgen voor activiteiten van jeugd, cultuur en sport. De kostprijs toen werd geraamd op 2,4 miljoen euro en als locatie kwam de site Konkelgoed uit de bus. Maar toen kwamen de inflatie en torenhoge energiekosten die de begroting uit evenwicht dreigden te brengen. Besparingen werden in het meerjarenbeleidsplan ingevoerd, maar het schepencollege koos ervoor wel door te gaan met de bouw van de beloofde nieuwe polyvalente zaal. Meer nog: er is nu 7,2 miljoen euro voor ingeschreven in plaats van de oorspronkelijk voorziene 2,4 miljoen.

Volledig scherm © RV

“Een waanzinnig bedrag in tijden van een economische crisis en sterk gestegen energieprijzen”, haalt oppositieraadslid Freya Saeys (Open Vld) uit. “De ijspiste kwam er deze eindejaarsperiode niet omwille van de hoge energieprijzen, wegenwerken worden geschrapt door gestegen prijzen. Maar voor een zaal kan de prijs ineens wel maal drie. Alleen al de aflossingen hiervoor zullen 500.000 euro per jaar bedragen. Dit kostenplaatje legt een zware hypotheek op de begroting van de komende jaren.”

Heidehof

Saeys wil daarmee niet gezegd hebben dat er geen nood is aan een multifunctionele zaal. “Maar Open Vld ziet meer in een middelgrote zaal voor lokale noden, op maat van onze verenigingen”, zegt ze. “Daarvoor werd vorige legislatuur net Zaal Heidehof gekocht. Maar het enige wat daarmee gebeurt, is ze verder laten verkommeren in plaats van er een degelijke zaal voor de verenigingen van te maken. Nochtans zou het Heidehof afbreken en op deze plaats een nieuwe zaal realiseren beter zijn.”

Saeys ziet bovendien ook problemen rond mobiliteit en water aan de gekozen locatie van site Konkelgoed. “De zaal zal op het voormalige voetbalplein van KSK Lebbeke, naast de Vondelbeek dus, komen. Dat is overstromingsgebied. Bijkomende grondverharding van de omvang van dit complex op deze plek kan toch niet anders dan problemen met wateroverlast veroorzaken. Wil dit bestuur jongeren laten dansen in modder en huizen laten vollopen met water? En dan is er nog het mobiliteitsprobleem, want de zaal komt pal achter de woningen in de Koning Albert I-straat en zonder parking. De parkeerdruk in omliggende straten is nu al hoog en zal alleen maar toenemen.”

Volgens schepen Raf De Wolf (N-VA) is rond het project de ‘watertoets’ uitgevoerd en gaf de provincie op basis van die resultaten akkoord voor het project op site Konkelgoed. “We beseffen dat de kostprijs hoog ligt, maar dat komt ook omdat we inzetten op duurzaamheid met een energieneutraal ontwerp en geluidsisolatie”, zegt hij. “En we hebben in het dossier ook meteen de buitenaanleg met onder andere fietsenstalling en afbraak van de tribune van KSK Lebbeke voorzien.”

