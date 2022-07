Op speurneuzentocht met de Spuuww-draken

Wieze Chocolade­fa­briek Barry Callebaut begint met opruimen van chocolade: honderden tonnen worden verplicht vernietigd

Vanaf morgen starten ze bij Barry Callebaut in Wieze met het opruimen van de chocolade die er ligt. Eerder deze week werd er salmonella vastgesteld in de fabriek en werd alles stilgelegd. In totaal zou het om enkele honderden tonnen chocolade gaan. Zolang niet alles is opgeruimd, kan er niet opgestart worden.

3 juli