Omgeving basisschool Konkelgoed krijgt eenrichtingsverkeer: “Parkeerproblemen oplossen en doorstroming verkeer verbeteren”

Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel AMOW geeft al één jaar extra stem aan dieren in de zone: “Onlangs nog 80 dieren op 23 adressen gecontro­leerd”

Een jaar na oprichting van het dierenwelzijnsteam binnen de politiezone AMOW blijkt de eenheid met glans te slagen in haar rol. Het team werd vorig jaar opgericht “om dieren in de gemeenten van de zone een stem te geven”. Onlangs werd nog een grote georganiseerde controle op 23 adressen uitgevoerd om de toestand van een tachtigtal dieren na te gaan. “Ook het parket Halle-Vilvoorde blijkt overtuigd te zijn over het nut van onze aanpak”, klinkt het.

25 april