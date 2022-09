Oktoberhallen Wieze weekend lang mekka van darts

Dit weekend wordt een hoogtepunt voor dartsminnend België en daar spelen de Oktoberhallen van Wieze een hoofdrol in. De organisatoren van de European Tour Darts kozen deze locatie uit voor de Belgian Darts Open. Het is nog maar de tweede keer in de geschiedenis dat de Professional Darts Corporation’s European Tour naar België komt.

De uitbaters van de Oktoberhallen zijn dan ook bijzonder trots dat hun zaal werd uitgekozen voor het gebeuren.”Natuurlijk zijn we er fier op dat dit internationale dartsevent bij ons plaatsvindt”, zegt Sylvia Van Brempt. “”We hebben er erg veel zin in. Al anderhalf jaar zijn we met voorbereidingen bezig. Dit weekend wordt de kers op de taart.”

De Oktoberhallen zullen overspoeld worden met dartsfans. Het gebeuren, goed voor zes sessies van telkens 3.000 supporters, is al maandenlang uitverkocht. Alle tickets waren bij de start van de voorverkoop in één dag de deur uit. “Of die supporters zich even gek zullen gedragen zoals we dat in Engeland zien, is af te wachten”, zegt Van Brempt. “Maar iedereen is wel opgeroepen om rode kleren aan te trekken om op die manier voor de Belgische dartsspelers te supporteren. Het is moeilijk in te schatten, maar we verwachten wel een volksfeest.”

Drie Belgen zullen inderdaad de internationale toppers het vuur aan de schenen leggen: Dimitri “Dancing Dimi” Van Den Bergh, Kim “The Hurricane” Huybrechts en opkomend talent Mike “The Real Deal” De Decker zullen hun pijlen gooien. In het verdedigen van de Belgische eer krijgen ze steun van drie Belgische gekwalificeerde amateurspelers, die via de Belgian Qualifiers op donderdag 22 september een ticket voor de Belgian Darts Open bemachtigen. Maar met wereldkampioen Peter Wright, Michael Smith, Michael Van Gerwen, Mervyn King, Damon Heta, Dave Chisnall, Nathan Aspinall en Rob Cross tekent ook de wereldtop present in Wieze.

VTM 2 zendt live vanuit Wieze alle matchen uit. Er is commentaar bij de matchen, interviews en verslaggeving in het veld voorzien. Belgian Darts Open is te volgen vanaf vrijdag 23 september om 13 uur tot en met zondagavond 25 september.

