Okra ontdekt groene plekjes van Wieze

De wandeling vindt plaats op maandag 18 juli. Gids van dienst is Paul Meert, die heel wat kennis over de fauna en flora van de groene kant van Wieze bezit. De wandeling start om 14 uur aan de Sint-Salvatorkerk van Wieze. Na de tocht is er mogelijkheid om na te praten in café De Dikken Eik. Wie mee wil stappen, trekt best wandelschoenen aan. Deelnemen is gratis. Info: 0497/32.22.11