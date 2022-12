Odisee-studenten Verpleegkunde voor het eerst op stage bij thuisverpleging Wit-Gele Kruis

“Stageplekken bestaan al enkele jaren in zorginstellingen, maar in de thuisverpleging was dat nog niet het geval”, zegt Renée Heyrman, docent Verpleegkunde aan Hogeschool Odisee. “Dankzij het Wit-Gele Kruis in Lebbeke is dat nu wel voor de eerste keer. Drie van onze studenten werden daar ontvangen om mee te draaien, onder professionele begeleiding.”

Alle betrokkenen zijn het er, nu de stage erop zit, over eens: “De leerwerkplek bij thuisverpleging is een verrijking”. Odisee-studente Niamh Bals kijkt met veel voldoening terug op de stage: “Na een opleiding en een week observatie, namen we een vaste ochtendtoer voor onze rekening”, vertelt ze. “Wat me zeker zal bijblijven, is dat elke patiënt een glimlach kan toveren voor, tijdens en na de verzorging. En ik heb leren aanvoelen wat belangrijk is voor de patiënt en er op leren inspelen. De dagen waren best vermoeiend, maar gaven veel voldoening.”