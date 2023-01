OCMW zorgt voor tussenkomst in kosten warme maaltijden aan huis

Dendermonde Inbrekers proberen toegangs­deur supermarkt in te gooien met zware stenen, maar moeten poging staken

Op de Mechelsesteenweg in Dendermonde hebben inbrekers geprobeerd hun slag te slaan in een supermarkt. Ze probeerden dit door met stenen de toegangsdeur in te gooien, maar moesten hun poging uiteindelijk staken.

15:39