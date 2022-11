Nog maar jaar bezig, maar nu al medailles tijdens breakdance-wedstrijd

LebbekeDans- en bewegingscompany YOU uit Lebbeke is nog maar een jaar bezig, maar heeft duiddelijk al talent in huis. Het voorbije breaking-event The Legacy League, met breakdance-battles, leverde verschillende medailles op.

Dans- en bewegingscompany YOU werd vorig jaar in september opgericht door Daisy Demets en partner Michael Van Keer, die zijn sporen al verdiende met breakdance. “We gaven eerder les in een andere dansschool, maar toen die ophield te bestaan hadden wij wel zin om voort les te geven”, vertelt Daisy. “Zo werd YOU een feit. We geven er vooral lessen breakdance.”

Thuisbasis is zaal Heidehof in Lebbeke. “Onze naam YOU zegt het al: het draait om jou. We willen hier kinderen een fijne tijd geven en hen nieuwe dingen laten bijleren, met altijd de kans om helemaal zichzelf te zijn. Hoe meer kinderen we breakdance kunnen leren en hoe meer volwassenen we aan het bewegen krijgen, hoe blijer we zijn. Zo zijn we ook gestart met lessen voor dames zonder danservaring, maar die houden van dans en muziek.”

Een eerste competitie leverde meteen resultaat op. YOU trok met verschillende dansertjes naar The Legacy League van Busta Move in Mechelen om er deel te nemen aan breakdance-wedstrijden. De “breakers” van YOU, tussen 8 en 12 jaar oud, gingen met vier medailles naar huis gekomen. In de categorie B waren het goud en zilver voor YOU en in categorie C het goud en brons. “We zijn natuurlijk enorm trots”, zegt Daisy.

