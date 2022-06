Nieuwe trainersstaf voor handbalclub Elita: “Verhaal nog sterker maken”

Sint-Gillis-Dendermonde Ratten in de goot en muizenuit­werp­se­len in keukenla­des: buren van vuilste huis van Dendermon­de vragen nu actie

“Stadsbestuur grijp in aub!” Dat is de noodkreet die de omwonenden van het Oud Strijdersplein in Sint-Gillis-Dendermonde slaken. Zij zijn de overlast van een woning in hun straat die herschapen is tot vuilnisbelt, meer dan beu. “Tot ettelijke huizen verderop hebben we last van muizen door dat stort”, klinkt het.

