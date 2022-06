Nieuwe toekomst voor Heilig Kruiskerk: project Toren-Breed doet nadenken over nieuwe bestemming

LebbekeMet steun van de Provincie Oost-Vlaanderen start in Lebbeke het project “Toren-Breed. Samen kerken nieuw gebruiken”. Dat moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe bestemming van de Heilig Kruiskerk in de Lange Minnestraat. De vrijwilligers van Lab Gods werken mee om na te denken over een buurtgerichte werking.

De kerk van de Heilig-Kruisparochie in de Lange Minnestraat in Lebbeke werd in gebruik genomen in 1937 maar de voorbije jaren vonden er al een hele tijd geen misvieringen meer in plaats. Dat is een gevolg van het Kerkenbeleidsplan van Lebbeke, dat de toekomst van de Lebbeekse kerken vastlegt. Dat bepaalt dat de H.Kruiskerk niet meer gebruikt zou worden voor erediensten en een herbestemming moest krijgen. Heel wat ideeën werden de voorbije jaren opgeworpen om tot een nieuw gebruik te komen, maar zonder concreet resultaat. Het Lebbeekse gemeentebestuur besliste wel om het kerkgebouw in erfpacht te nemen van de Kerkraad. En in 2019 vond een nieuw bureninitiatief Lab Gods er onderdak. De vrijwilligers daarvan gebruiken de kerk als uitvalsbasis om initiatieven op te zetten die de bewoners van de Heilig-Kruiswijk dichter bij elkaar moeten brengen en voor leven in de buurt zorgen. De kerk werd zo omgedoopt tot “laboratorium voor gemeenschapsvormende activiteiten”.

Om in de toekomst tot een concrete herbestemming te komen, is nu het project “Toren-Breed” opgestart. Dat is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen. Drie kerken, in Deinze, Geraardsbergen en Lebbeke, zijn daarbij betrokken. “Die krijgen begeleiding om de gebouwen een herbestemming met een gemeenschapsfunctie te geven”, zegt gedeputeerde An Vervliet. “Daar hoort ook een eerste investering van 22.000 euro bij om al wat aanpassingen aan de infrastructuur te doen. De provincie zorgt dus voor begeleiding en centen met de bedoeling dit project te laten slagen.”

Draagvlak

De herbestemming moet geleidelijkaan groeien. Er is twee jaar voorzien voor het traject. “Belangrijk is dat het gedragen wordt door mensen van de buurt zelf, zodat het kerkgebouw met nieuwe bestemming een centrale plek in het dorp krijgt”, zegt Vervliet. “Ook het gemeentebestuur wordt hierbij betrokken.”

Omdat de Heilig Kruiskerk al geruime tijd thuisbasis is voor de activiteiten van Lab Gods, zijn deze vrijwilligers de eerste betrokkenen bij het project. Zij gaan aan de slag om een concrete herbestemming te realiseren en dus de toekomst van het kerkgebouw veilig te stellen. “Voor een herbestemming is de sky the limit volgens ons”, liet An Van Der Vreken van ‘t Lab Gods eerder al optekenen. “Dit is zo een groot gebouw dat er veel mogelijk is. Buurtbewoners geven aan vooral te willen inzetten op ontmoeting. In eerste instantie denken we al aan wat aanpassingen aan het sanitair en verwarmingssysteem om activiteiten in de kerk toegankelijker te maken. Daarvoor hebben we recent nog een crowdfunding opgestart.”

Schepen Raf De Wolf (N-VA) heeft er vertrouwen in. “Het Lab Gods kan op steun van de gemeente rekenen”, zegt hij. “Door de erfpacht betaalt het gemeentebestuur 9.000 euro huur per jaar. De komende twee jaar wordt nu nagedacht over de toekomst van dit gebouw en het Lab Gods mag de kerk kosteloos gebruiken. Het is goed dat een wijkwerking zo actief meewerkt om hier een mooi project van te maken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.