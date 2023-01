Nieuwe gratis app biedt alle info over lokale politie: “De politie in je broekzak”

Lebbeke/BuggenhoutSnel alle info over de lokale politie van de zone Buggenhout-Lebbeke terugvinden? Dat kan via de nieuwe gratis app “MyPolice-Belgium”

“De politie altijd in je broekzak”. Dat is het motto van de nieuwe applicatie. Burgers kunnen er gemakkelijk en snel alle informatie over en van hun lokale politie terugvinden. De toepassing verzamelt immers de meest relevante inhoud van de website van de politiezone. “Zo kan je snel ons telefoonnummer terugvinden of onze nieuwsberichten checken”, klinkt het. “We geloven erg in het nut hiervan: een moderne, digitaal toegankelijke politie draagt bij tot meer veiligheid, meer vertrouwen in de politie en maakt de politie ook aantrekkelijker voor jongeren.”

In de app is het lokaal nieuws uit de eigen politiezone te vinden, maar ook federaal nieuws, info over vermiste personen en meest gezochte personen, commissariaten in de buurt, een link naar Police-on-web voor online aangiftes, noodnummers van onder andere brandweer en ziekenwagen en een link naar Jobpol.be voor wie interesse heeft in een job bij de politie.

De gratis app is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple Store en is zeer gebruiksvriendelijk. Gebruikers moeten enkel de taal en gemeente aanduiden en “MyPolice-Belgium” doet de rest.

