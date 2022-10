Niels Destadsbader komt naar Oktoberhallen

Het voorprogramma van Niels Destadsbader wordt verzorgd door Bram & Lennert. Zij waren er ook voor de shows van Destadsbader in het Sportpaleis bij en zullen ook in Wieze voor ambiance zorgen. Voor organisator Jeroen Events wordt het alvast een bijzondere avond. Die was de eerste om in december 2014 het allereerste concert van Destadsbader te organiseren, in Ninove. “Het was toen de eerst keer dat Niels met zijn huidige band in een theater stond”, klinkt het. “Zowel de artiest als wij als organisator zijn ondertussen enorm gegroeid.”