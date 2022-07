Na te veel misverstanden: Processiestraat wordt Processieweg

Wie de Processiestraat in Lebbeke in zijn GPS invoert, weet het meteen: dit wordt moeilijk. Het toestel geeft geen Processiestraat in Lebbeke, wel één in Dendermonde en een Processieweg in Buggenhout. Nochtans bestaat er een Processiestraat op Lebbeeks grondgebied, op de grens met Buggenhout-Opstal.

“De ene helft van de straat is Buggenhouts grondgebied en daar heet de weg Processieweg. De overkant van de straat, goed voor een tiental huizen, heet de Processiestraat en ligt in Lebbeke”, zegt burgemeester Jan Vanderstraeten. “Het zorgt al jaren voor misverstanden. Niet alleen voor wie op GPS rijdt, maar ook met bijvoorbeeld pakjesdiensten. Bewoners zien hun pakje foutief in Dendermonde of in de Processieweg afgeleverd. Ook voor de hulpdiensten is de naamsverwarring heel moeilijk.”