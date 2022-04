Motorrijder gewond naar ziekenhuis nadat hij in aanrijding komt met personenwagen

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur vanmorgen op de Flor Hofmanslaan in Lebbeke. Een motorrijder reed er met zijn Harley Davidson in de richting van Lebbeke toen het ongeval gebeurde. Een bestuurder kwam met zijn personenwagen uit een zijstraat en wilde de steenweg oprijden maar had de motorrijder te laat opgemerkt. In het midden van de weg knalde de tweewieler in zijn flank en kwam hij ten val aan de overkant van de straat. De wagen draaide rond zijn as en kwam tegen een paaltje terecht aan de overkant van de straat.