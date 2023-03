Minstens vier nieuwe laadpalen bij in Lebbeke dit jaar, maar er moeten er nog een pak meer komen

Lebbeke heeft op dit ogenblik ruim tien laadpalen, publiek en semi-publiek, op het grondgebied staan. Maar daar moeten er tegen 2025 nog dik 130 bijkomen, want Lebbeke wil tegen dan 146 oplaadpunten in haar gemeente hebben. “Dit aantal is een schatting van de behoefte naar publieke laadinfrastructuur in onze regio”, zegt schepen van mobiliteit Raf De Wolf (N-VA). “Dit jaar, in 2023, komen daar al minstens vier nieuwe laadpalen bij.”

Twee daarvan werden door inwoners aangevraagd via het ‘Paal Volgt Wagen’-systeem, waarbij Vlaanderen burgers aanmoedigt om zelf laadpalen aan te vragen. Deze twee komen in de Kakemanstraat en de Vondelstraat. “Voor nog twee andere palen hebben we zelf een locatie doorgegeven en die komen in Heizijde en de Hoogstraat”, zegt De Wolf. “Een derde aanvraag voor een paal in het centrum van Wieze is momenteel in behandeling. En we zijn ervan overtuigd dat via dit systeem nog meer laadpalen zullen volgen.”

Spreidingsplan

Het gemeentebestuur doet ook beroep op intercommunale DDS om voldoende laadinfrastructuur in de toekomst te kunnen voorzien. “DDS zal een spreidingsplan opmaken met de meest gewenste locaties om laadpalen te plaatsen”, zegt De Wolf. “Dit strategisch plan moet tegen september klaar zijn. Op basis daarvan zullen we dan verdere stappen nemen om ons netwerk voort uit te bouwen. Maar ook andere stakeholders zoals ondernemers kunnen initiatieven nemen, waardoor we sneller aan deze doelstelling komen.”

Wie in Lebbeke aan een publieke laadpaal zijn elektrische auto wil opladen, betaalt daar tussen de 0,61 en 0,73 euro per kWh voor. “Aan de nieuwe laadpalen kan men laden aan 0,70 euro/kWh”, weet De Wolf. “Dit zijn prijzen die vastgelegd zijn in de Vlaamse concessie voor publieke laadpalen. Laadpalen waar je gratis kan laden zijn er momenteel niet in onze gemeente.”

Private laadpaal op privaat domein

Lebbekenaren kunnen ook als particulier een laadpaal plaatsen, maar moeten dan wel rekening houden met een reeks voorwaarden. “Zo is de capaciteit van het elektriciteitsnet naar de woning belangrijk”, zegt De Wolf. “Uiteraard is het type wagen en hoe snel men de wagen wenst op te laden ook wel een belangrijk gegeven. En voor het gemeentebestuur is het belangrijk dat de particuliere eigenaar beschikt over een eigen private parkeergelegenheid om te kunnen laden. Er is momenteel nog geen wettelijk kader over de manier waarop laadkabels over het voetpad mogen geplaatst worden. Momenteel geldt hiervoor nog steeds het politiereglement dat zegt dat er geen obstakels over het voetpad mogen liggen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.