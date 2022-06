Milan, Miel en Quinten studeren af aan VBS De Minnestraal

Dendermonde Herinrich­ting Oude Vest zal in acht fasen gebeuren: “Ondertus­sen klanten naar winkelcen­trum blijven lokken”

De herinrichting van de Oude Vest in Dendermonde zal in acht fasen uitgevoerd worden. Zo wil het stadsbestuur de hinder in het winkelcentrum zoveel mogelijk beperken. “Er komen ook inspanningen om volk naar het centrum te blijven lokken”, klinkt het.

28 juni