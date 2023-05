Meteen dak eraf bij start Belgian Darts Open in Oktoberhallen: “Ambiance is onvergelijkbaar”

Jongen naar ziekenhuis nadat hij met vinger vast komt te zitten in fietsket­ting

In de Serbosstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is woensdagnamiddag een jonge fietser naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij kwam vast te zitten met zijn vinger tussen zijn fiets. De brandweer kwam ook even ter plaatse, maar het probleem was snel verholpen.