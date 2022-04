Meiboomplanting aanleiding tot fietsroute

De Meiboomroute draait volledig rond de eeuwenoude traditie. De tocht is twintig kilometer lang in en rond Wieze. Op verschillende plaatsen in Wieze en omgeving staat een bord met informatie over de meiboomtraditie. Wie minder mobiel is, kan de tocht ook met de wagen maken. Daarvoor is een aangepaste routebeschrijving voorzien. Alle info is te vinden op www.lebbeke.be/meiboomplanting.