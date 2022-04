Meiboommaatschappij Samen Sterk zet Meiboom weer recht en krijgt deze keer hulp van kinderen De Schatkist

De meiboomplanting is een eeuwenoude traditie in Wieze. Het gebruik verwaterde de voorbije jaren wat, maar vorig jaar werd het opnieuw leven ingeblazen. De cultuurdienst van Lebbeke en meiboommaatschappij Samen Sterk sloegen daarvoor de handen in elkaar. “Dit jaar zijn we verheugd dat ook de leerlingen van de Vrije Basisschool mee hun schouders onder dit initiatief zetten”, zeggen schepen van cultuur Maria van Keer en burgemeester Jan Vanderstraeten. “Zo kunnen we allemaal opnieuw genieten van deze prachtige folklore.”