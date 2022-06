Meelestraut Keirremis met straattheater en kinderanimatie

Opwijk Komende zaterdag opnieuw protestac­tie aan Me­re-filiaal: “We hopen dat het vreedzaam blijft”

Opnieuw wordt er geprotesteerd aan de Russische supermarkt Mere in Opwijk. De organisatoren zijn dezelfde als vorige keer en die hebben nu wel op voorhand een vergunning aangevraagd. Om geen standpunt pro of contra in te nemen gaat de gemeente de actie evenwel gewoon gedogen. De politie zal een oogje in het zeil houden en ook de federale politie staat stand-by.

