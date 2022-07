Materiële schade nadat bestelwagen tegen geparkeerd voertuig botst

Lokeren Bistro Den Bascuul oogst ingrediën­ten voor menu uit eigen voedselbos ‘De Binders’: “Gerechten met groente en fruit van eigen kweek”

Bij Bistro Den Bascuul zijn de gerechten écht kraakvers. Steeds meer ingrediënten voor de menukaart zijn afkomstig uit het eigen voedselbos ‘De Binders’ in het gelijknamige natuur- en landbouwgebied in Eksaarde. “Met dit voedselbos willen we ook andere mensen inspireren om in de keuken aan de slag te gaan met al het lekkers dat de natuur te bieden heeft.”

