Mario en Mieke vinden zeldzame rups die ontpopt tot vlinder van ‘The Silence of the Lambs’ op aardappelveld

De doodshoofdvlinder is bij velen vooral bekend van de affiche van de film ‘The Silence of the Lambs’. Deze soort komt van nature voor in Azië en Afrika maar het is een trekvlinder die in de zomer noordwaarts vliegt en enorme afstanden kan afleggen. De vlinder wordt jaarlijks ook in onze contreien gespot maar het blijft een zeldzaamheid. De winters kunnen ze hier niet overleven maar af en toe lukt het wel dat een eitje het redt en uitgroeit tot een vlinder. Het exemplaar dat in Denderbelle werd gevonden, is intussen overgedragen aan een vrijwilliger van Natuurpunt die het dier verder zal verzorgen in een terrarium. “Hier zou de rups binnen enkele dagen onder de grond verdwijnen en pas weer bovenkomen in de herfst maar dan zou de overlevingskans bijzonder klein zijn”, legt het koppel nog uit.