Man (65) overleden in ziekenhuis na schotwonde in buik. Politie staat voor raadsel

LebbekeDe lokale recherche van Buggenhout/Lebbeke voert een onderzoek naar een verdacht overlijden in Lebbeke. De 65-jarige M.T. werd vorige week vrijdag aangetroffen met een schotwonde in zijn buik in zijn woning in Lebbeke, en overleed in het ziekenhuis van Dendermonde diezelfde avond.

De feiten dateren van afgelopen vrijdag, maar kwamen nu pas aan het licht. Rond 20 uur ’s avonds kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse naar de Hof Ter Ventstraat, nadat ze een oproep hadden binnengekregen over een man met een schotwonde. De man werd zwaargewond aangetroffen in de slaapkamer van zijn villa. Hij werd geraakt in zijn buik. De zestiger werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Mysterie

Wat er die avond in de villa gebeurd is, is nog compleet onduidelijk. Om de man uit zijn woning te halen, moest ook de brandweer ter plaatse komen. De straat waar M.T. woont, ligt bijzonder afgelegen en er staan maar enkele huizen. Ook voor de buurt is het dus niet duidelijk wat er zich die avond heeft afgespeeld.

De politie is meteen een onderzoek opgestart naar een verdacht overlijden. De avond van de feiten zou er meteen een arrestatie zijn uitgevoerd, maar het is niet duidelijk om wie het gaat en of die persoon ook echt iets te maken heeft met de feiten. De man zou geen problemen gehad hebben met de buurt of met andere personen.

Ook over het wapen dat gebruikt werd, is nog niets duidelijk. Het is niet geweten of de man het wapen zelf in huis had. Geen enkele piste wordt op dit moment uitgesloten, waarschijnlijk volgt er nog een autopsie op het lichaam om te weten te komen hoe de man exact is overleden. Het huis in de Hof Ter Ventstraat is alvast niet verzegeld.

