Man (65) overleden in ziekenhuis na schotwonde in buik, kwaad opzet waarschijnlijk uitgesloten

Hamme ‘Het Patronaat’ blijft enige restaurant uit Hamme in Gault Millau 2022

Hamme telt in de Gault-Millau gids welgeteld een restaurant voor het jaar 2022. Dat is opnieuw ‘Het Patronaat' op de Ring, die voor het derde jaar op rij weet te bevestigen en zijn score blijft behouden. Het is het enige restaurant in de gemeente die een vermelding heeft in de gids.

13 december