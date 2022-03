Maandag startschot voor werken Opstalstraat: betere fietspaden en gescheiden riolering

De bebouwde zone van de Opstalstraat krijgt een nieuw gescheiden rioleringssysteem, zodat vuil afvalwater niet meer in de omliggende grachten terecht komt. Het volledige traject krijgt volwaardige, verhoogde fietspaden in rode beton. Ook een totaal nieuw wegdek in asfalt is voorzien. In de straat worden ook drie asverschuivingen gerealiseerd. Die moet ervoor zorgen dat bestuurders minder snel rijden. Ook het kruispunt met de Kleine Snijderstraat zit mee in het ontwerp voor de heraanleg.