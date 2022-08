Lustige geburen organiseren opnieuw Kapellenstraatkermis: bier vernoemd naar overleden erevoorzitter

DenderbelleDe lustige geburen uit Denderbelle organiseren van 19 tot 23 augustus opnieuw de Kapellenstraatkermis in en rond de straten van Denderbelle. Het is intussen al de 97ste editie, maar door corona zijn er natuurlijk enkele jaren verloren gegaan. “Iedereen stond te popelen om weer naar de traditionele kermis te kunnen komen", zegt voorzitter Dirk Blindeman.

En of heel Denderbelle ernaar heeft uitgekeken om weer een aloude traditionele kermis te mogen organiseren. Vorig jaar werd er een alternatief georganiseerd, maar dat bleek toch niet hetzelfde te zijn en de reactie bij de inwoners was er ook naar. “Iedereen vroeg ons of het dit jaar weer normaal zou georganiseerd worden, en dat is uiteraard ook het geval aangezien er geen coronaregels meer zijn”, klinkt het.

Op vrijdag 19 augustus starten alle festiviteiten in de Kapellenstraat met de zomerbar die door de KSA zal uitgebaat worden. Op zaterdagavond is er dan onder meer een fuif en tal van activiteiten. Op zondag staat de traditionele reuzenstoet op het programma en trekken de reuzen door het centrum van de deelgemeente. Ondertussen is er ook heel wat randanimatie voorzien langsheen het parcours.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Na de reuzenstoet komen de lustige geburen met een nieuw initiatief op de proppen. “Na de reuzenstoet gaan we op zoek naar de ‘Massis van Belle’”, klinkt het. “Vele jaren geleden hebben de Lustige Geburen de toen populaire krachtpatser John Massis als stuntspektakel naar Kapellenstraatkermis weten te halen. Hier wordt nog steeds over gesproken! ‘De Massis’ kunnen we spijtig genoeg niet meer naar Belle halen, maar we zijn ervan overtuigd dat jullie zijn stunts zeker kunnen evenaren.” Ze gaan dus op zoek naar een sterke persoon die een wagen het snelste over de eindstreep kan trekken.

Op maandag sluiten de Belse Madammen dan af met een avondmarkt en een smaakbeurs. Ook de kindertongenworp zal er dan plaatsvinden.

Traditiegetrouw hebben de Lustige Geburen ook een biertje ontworpen voor tijdens de vijf dagen feest. Ook dit jaar is dit niet anders. Het bier kreeg dit jaar de naam ‘Pierreken’ Dit is een nagedachtenis aan hun overleden ere-voorzitter Pierre Macharis. “Op 27 april moesten we afscheid van hem nemen, maar hij blijft natuurlijk in ons hart en in onze gedachten zitten”, zegt Dirk. “Elk jaar vroeg hij of het bier lekker smaakte, en dronk hij het met plezier. Het leek ons dan ook gepast om het bier nu naar hem te noemen, we hopen dan ook dat iedereen ervan zal genieten", klinkt het.

