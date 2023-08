Lintje en fanfare voor feestelijke opening Opstalstraat

Overrompe­ling voor Warme Winkel: "Zullen zeker meer duizend kwetsbare kinderen en jongeren steunen met schoolmate­ri­aal”

Voor het tweede jaar op rij is De Warme Winkel, een pop-up weggeefwinkel met schoolmateriaal in Dendermonde, een groot succes. Meer nog, het werd meteen een overrompeling bij de opening. “We verwachten dat we de kaap van duizend kwetsbare kinderen en jongeren zullen overschrijden”, klinkt het bij de initiatiefnemers.