Lichte rookontwikkeling in appartement nadat bewoner sigaret in vuilnisbak gooit

De brand ontstond iets voor 21.00 uur vrijdagavond in de Nieuwstraat in Wieze bij Lebbeke. De bewoner had een sigaret in de vuilnisbak gegooid, maar deze was nog niet voldoende gedoofd, waardoor het vuilbakje had vuur gevat. Dit zorgde voor lichte rookontwikkeling. De brandweer moest uiteindelijk niet blussen en zorgde heel kort even voor verluchting in het gebouw. Nadien kon iedereen weer naar binnen. Niemand raakte gewond.