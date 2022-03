Lichte bestelwagen rijdt tegen geparkeerde Tesla aan

Hamme Schrijf­ster Marijke Staljans­sens heeft met ‘Reik naar de maan’ tweede boek klaar

Schrijfster Marijke Staljanssens uit Hamme heeft opnieuw een boek geschreven. Het is haar tweede boek nadat ze in 2017 een eerste verhaal geschreven heeft. In haar nieuwe boek ‘Reik naar de maan’, focust ze opnieuw op heel wat zaken die in de geschiedenis gebeurd zijn. “Ik hou er van om historiek in mijn boeken te brengen, maar het is en blijft een verhaal", zegt Marijke.

11:05