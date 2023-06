LEVENSVERHAAL. Afscheid van Dom Frans De Kimpe (90): “We verliezen een wijze man en cultuurminnende heemkundige”

Broeder Frans De Kimpe, benedictijn van de Sint-Pieters en Paulusabdij van Dendermonde, is overleden. Hij werd 90 jaar. Decennialang woonde en werkte hij op de boerderij ‘t Motteken in Denderbelle. Ook zette hij zich in het dorp in voor de cultuur en heemkunde. “Hij was een verstandig mens met vele interesses, die het beste van zichzelf gegeven heeft”, klinkt het. Een portret van een minzaam man die door iedereen gewaardeerd werd.