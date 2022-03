Leerlingen Konkelgoed vieren speelbos op Wereldwaterdag: “Wij willen bomen beschermen”

De internationale Wereldwaterdag draait elk jaar om drinkbaar water, maar deze keer staat hij ook in het teken van bos. “Want zonder bomen, geen water”, klinkt het. Meer dan dertig Vlaamse scholen zegden hun medewerking aan het initiatief om bomen en water te beschermen toe, ook basisschool Konkelgoed in Lebbeke. Daar vierden de leerlingen hun speelbos.

“Onze school is een zeer groene school met een speelbos, boomgaarden en een nieuw aangeplant bos”, zegt groene juf Veerle Van Damme. “Geen wonder dus dat we willen inzetten op het beschermen van de bomen. We nemen daarvoor ook deel aan een wetenschappelijk project van Curieuzeneuzen rond hitte en water. Onze leerlingen weten daardoor als geen ander hoe belangrijk bossen en groen zijn in de strijd tegen hitte en voor water.”