Lebbekenaren zetten nieuw jaar in met receptie op Grote Plaats: “Hopelijk volgend jaar wel opnieuw een ijspiste”

De nieuwjaarsreceptie is ook in Lebbeke traditie, al vond die vorig jaar niet plaats omdat de coronacrisis toen nog aan de gang was. Jan Vanderstraeten kreeg op dat ogenblik wel de burgemeesterssjerp door van zijn voorganger Raf De Wolf, zodat hij nu voor de eerste keer zijn nieuwjaarswensen aan de Lebbekenaren kon doorgeven. Daarbij vroeg hij ook applaus voor De Wolf “die Lebbeke als toenmalig burgemeester op voortreffelijke manier door de coronapandemie leidde”.

Voor het eerst in twee jaar konden de Lebbekenaren dus op de Grote Plaats weer genieten van Egidius Tripel, Bels Vosken, warme chocomelk of soep en ondertussen elkaar de beste wensen overmaken. Er was zelfs voor extra ambiance gezorgd met optredens van Along Comes Mary, 2Fabiola en DJ Wout.

“2023 dient zich aan als jaar vol hoop”, meent Vanderstraeten. “Afgelopen maand werd het vaccinatiecentrum waar duizenden streekgenoten een prik tegen Covid-19 kregen, definitief gesloten. We hopen dit nooit meer te moeten openen. De energieprijzen dalen al een tijdje opnieuw en we verbruiken steeds minder energie. Laten we hopen dat die energieprijzen over hun piek heen zijn en we volgend jaar opnieuw een ijspiste op de grote Plaats kunnen zetten. Voor alle Lebbekenaren kan ik niet anders wensen dan ‘gewoon een normaal jaar’: met een goede gezondheid, geen financiële zorgen en iedereen voldoende tijd voor zichzelf.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

