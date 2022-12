Lebbeke Wintert met winterbar, rollerdisco en 2Fabiola

Lebbeke Oververhit­ting aan spots zet isolatie in brand op zolder: brandweer kan erger voorkomen

In de Konkelgoedstraat in Lebbeke is er woensdagavond een brand ontstaan op de bovenste verdieping van een woning. De bewoners merkten plots dat er rook naar binnen kwam en verwittigden de brandweer. De oorzaak was een oververhitte transformator van spotjes die de isolatie in brand had gezet.

