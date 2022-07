Lebbeke viert Vlaamse Feestdag op Wiezeplein

De 11-juliviering zal in Lebbeke plaatsvinden op zaterdag 9 juli. In de namiddag, tussen 15 en 17 uur, staat er een Spuuww Speurneuzentocht op het programma. Kinderen gaan op zoektocht en krijgen een beloning als ze die tot een goed einde brengen. Hieraan deelnemen is gratis. Om 18 uur treedt de KetnetBand op. De populaire kinderband reist het land rond om overal een onvergetelijke, swingende en knettergekke show te brengen. Vanaf 20 uur is het de beurt aan het wat oudere publiek. Dan staat de Kempense coverband Kontrair op het podium. Dat is één zanger, vier muzikanten en een setlist vol Nederlandstalige hits. De muzikanten brengen alle genres, van pop over schlager tot rock, en soms wel eens goed fout. Hun motto is “100% Nederlandstalig, 200% ambiance”. Iedereen is zaterdag welkom op het Wiezeplein. De toegang is gratis. Info: cultuurdienst@lebbeke.be.