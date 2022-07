Lebbeke viert 11 juli met Ketnetband

Lebbeke heeft een traditie van 11 juli-vieringen hoog te houden, maar moest die de voorbije jaren door de coronacrisis op een laag pitje zetten. Nu kon de draad weer opgepikt worden, en hoe. Voor “Vlaanderen Feest” werd zaterdag het Wiezeplein in Wieze op stelten gezet. Dat gebeurde eerst door kinderen. Voor hen was er in de namiddag al een “Speurneuzentocht” met allerlei opdrachten en mooie prijzen. Daarna konden ze genieten van een optreden van de Ketnetband. De populaire kinderband bracht een swingende en knettergekke show. De aanwezige kinderen genoten met volle teugen en gingen uit de bol. Later op de avond kwamen ook de volwassenen nog aan hun trekken met de Kempense coverband Kontrair. Eén zanger en vier muzikanten brachten een setlist vol Nederlandstalige hits, van pop over schlager naar rock.