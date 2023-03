Lebbeke krijg vier nieuwe laadpalen op grondgebied: “Voldoende aanbod voorzien”

Omdat er steeds meer elektrische wagens rondrijden, groeit ook de behoefte aan voldoende laadpalen. Vlaanderen neemt in het kader daarvan actie om burgers aan te moedigen zelf laadpalen aan te vragen. Zij kunnen dat dan eenvoudig door een online formulier in te vullen. In Lebbeke kregen ze op die manier al twee aanvragen van bewoners binnen, waarop een gunstige beslissing van het schepencollege volgde. Lebbeke doet er daar zelf nog twee bovenop. “Zo kunnen bewoners van de Kakemanstraat, de Hoogstraat, de Heizijdestraat en de Vondelstraat voortaan elektrisch laden in hun buurt”, zegt schepen van mobiliteit Raf De Wolf (N-VA).

“We vinden het belangrijk voor een gemeente om in voldoende aanbod te voorzien”, vult De Wolf nog aan. “Samen met intercommunale DDS brengen we nog meer strategische plaatsen in onze gemeente in kaart, zodat we snel kunnen schakelen als er een aanvraag komt.”