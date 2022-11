Lebbeke Bruist! vzw gaat voor groot indoor fandorp tijdens WK Voetbal

Hoewel heel wat organisatoren van voetbaldorpen in ons land het voor bekeken houden omdat ze een tanende interesse vrezen, gaat de vzw Lebbeke Bruist! wel voluit voor een fandorp tijdens het komende WK Voetbal dat deze maand start. Bij een vorige voetbalcompetitie zorgde de vereniging ervoor dat liefhebbers de matchen van de Rode Duivels konden volgen op groot scherm op de sportcampus van Lebbeke. Omdat het nu najaar is, is gekozen voor een overdekte locatie: de grote loods op de parking Beeckman, aan de Centrumstraat. Die wordt binnenkort afgebroken voor een woonproject, maar kan nu dus eerst nog dienst doen als voetbaldorp. Het gemeentebestuur stelt ze ter beschikking. “We kunnen er maar liefst zevenhonderd supporters plaats geven”, zegt Joachim Tirez van Lebbeke Bruist.