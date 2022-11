Kunstraad zorgt voor ‘warme raamtekeningen’

Lebbeke Geen 150 woningen meer mogelijk in gebied Cruyveld: “Hooguit nog bouwen aan straatkan­ten om groen in binnenge­bied te vrijwaren”

Er is een nieuw plan klaar voor het gebied Cruyveld in Lebbeke. Van de oorspronkelijke intentie om hier 150 woningen te laten bouwen, ziet het gemeentebestuur af. In de plaats wordt vooral open groene ruimte voorzien. Buurtbewoners hadden eerder al fel geprotesteerd tegen bouwplannen in dit waterziek gebied. “Zij kunnen nu gerust zijn”, zegt schepen Raf De Wolf (N-VA).

