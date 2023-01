Kunstraad steunt basisscholen met cheques in strijd tegen kansarmoede

“Dat leverde in totaal 3.477,40 euro op”, zegt ondervoorzitter Sabien Nijs. “Omdat veel gezinnen het moeilijk krijgen door de gestegen levensduurte, beslisten we met dat geld een steentje bij te dragen voor de allerkleinsten. Daarom verdelen we het geld bij de basisscholen, zodat zij ermee aan de slag gaan in het kader van hun leerlingen in kansarmoede. We moeten daarvoor de inwoners van Lebbeke dankbaar zijn die zich inschreven voor een raamtekening. We kregen zo’n 150 aanvragen.”