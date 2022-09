KSA Flambouw geeft startschot voor nieuw werkjaar: “Nieuwkomers zeker welkom”

Waasland/Dendermonde Onze weekend­tips van Waasland tot Dendermon­de: van straatthea­ter­fes­ti­val tot gratis veldrit

Nazomerweer zit er momenteel niet in, maar er valt dit weekend wel heel wat te beleven in onze regio. Zo kan je in verschillende steden genieten van Autoloze Zondag, afzakken naar verschillende festivals of straattheater en circusacts meepikken. Hou je agenda bij de hand voor onze weekendtips in de regio Waasland & Dendermonde.

12:04