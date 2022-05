Kinderopvang ‘t Kwakkeltje zorgt voor koffie en een babbel voor ouders

Lebbeke wil ouders tonen dat ze er niet alleen voorstaan bij het opvoeden van hun kinderen. Zo organiseerde kinderopvang ’t Kwakkeltje een ontmoetingsmoment op vrijdagochtend met ouders en grootouders. Wie zijn baby of peuter kwam brengen, kreeg een lekker kop koffie en een koffiekoek en kon een toffe babbel maken met andere ouders of kinderbegeleidsters. “Want iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen weet dat dit soms gepaard gaat met moeilijke momenten, momenten van twijfel en ongerustheid”, zegt schepen Goedele De Cock (Vooruit). “Mensen moeten weten dat er plaatsen bestaan waar je dan als opvoeder terecht kan. Onze gemeentediensten zorgen er voor dat iedereen die opvoedt bij hen terecht kan om zijn of haar licht op te steken. Ze creëren een veilige omgeving waar iedereen welkom is. Met het ontmoetingsmoment in ‘t Kwakkeltje willen we dat in de kijker zetten.”