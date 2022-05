Kinderen Leesjury sluiten werkjaar af met slotfeest

Hamme Harmonieor­kest ‘Moesicali’ brengt grootste en meest unieke show in de geschiede­nis: “Totaalbe­le­ving staat centraal”

In het najaar van 2022 brengt Moesicali hun grootste, en meest onvergetelijke totaalspektakel ook. Ze brengen het circusverhaal van ‘The Greatest Showman’ tot leven in een groot massaspektakel. Dit alles gaat dan ook nog eens door op een unieke plaats, namelijk de Heilig Hart Kerk in Hamme. Er werd nu al een kleine kickoff gegeven van wat er later nog volgt. “We brengen het verhaal van de Amerikaans musicalfilm in een Moese versie", klinkt het.

