Kennismakingsdag bij voetbalclub Oranje-Blauw in Lebbeke

Buggenhout Meer dan vijftig enthousias­te­lin­gen klaar voor ‘Oliver! De Musical’

Meer dan vijftig acteurs, kinderen, dansers en figuranten zijn klaar voor ‘Oliver! De Musical’. Camerata Productions is hiermee toe aan de vierde musical in haar dertienjarig bestaan. “Van over heel Vlaanderen brengen we een cast naar Buggenhout om hier theater te maken”, klinkt het trots.

10:53